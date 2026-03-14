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Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana Erminio

Serie C, i risultati della serata: colpi esterni per Campobasso e Giana ErminioTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare della 32ª giornata di Serie C con fischio d’inizio alle ore 20:30, che hanno visto impegnate squadre dei gironi A e B. Nel girone A arriva un successo pesante per la Giana Erminio, che espugna il campo dell’AlbinoLeffe grazie alla rete di Gianmarco Galeandro. Il gol dell’attaccante decide la sfida e permette alla squadra allenata da Andrea Espinal di salire a quota 42 punti, entrando pienamente nella zona playoff della classifica.

Nel girone B, invece, colpo esterno del Campobasso sul campo della Sambenedettese. A decidere il match disputato allo stadio Riviera delle Palme è la rete in avvio di Simone Magnaghi, che regala tre punti fondamentali ai molisani. Grazie a questo successo, il Campobasso sale a quota 42 punti e aggancia il Pineto al quarto posto in classifica, confermandosi pienamente nella lotta per le posizioni di vertice e per un piazzamento importante in vista dei playoff. Situazione più complicata invece per la Sambenedettese, che resta ferma a 28 punti e continua a occupare la zona bassa della graduatoria, attualmente al terzultimo posto.

GIRONE A
Già giocata
Alcione Milano-Union Brescia 0-0
Ospitaletto-Trento 3-2 16' Messaggi (O), 25', 29' Gobbi (O), 46' aut. Nessi (T), 59' Candelari (T)
Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1 36' Lakti
Albinoleffe-Giana Erminio 0-1
27' Galeandro
Domenica 15 marzo
Ore 14:30 - Triestina-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria
Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate
Ore 20:30 - Lecco-Novara
Lunedì 16 marzo
Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75*, Union Brescia 58*, Trento 54, Lecco 53*, Renate 52*, Cittadella 50*, Alcione Milano 50*, Inter U23 42*, Giana Erminio 42, Lumezzane 41*, Novara 40*, AlbinoLeffe 40, Pro Vercelli 38*, Ospitaletto 37, Arzignano Valchiampo 37, Dolomiti Bellunesi 35*, Pergolettese 33, Virtus Verona 21*, Pro Patria 19*, Triestina 5*.

NB * = una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

SERIE C - 32ª GIORNATA
GIRONE B
Già giocate
Pineto-Bra 2-1
52' Armstrong (B), 60' Borsoi (P), 90'+5 Nebuloso (P)
Torres-Ravenna 2-2
34' e 75' Fischnaller (R), 58' Di Stefano (T), 90'+2 Nunziatini (T)
Livorno-Carpi 2-2 18' Stanzani (C), 44' Malagrida (L), 74' Dionisi (L), 84' Sall (L)
Pontedera-Guidonia Montecelio 0-1 52' Tessiore
Vis Pesaro Ternana 1-0 4' Di Paola
Sambenedettese-Campobasso 0-1
10' Magnaghi
Domenica 15 marzo
Ore 12:30 - Forlì-Juventus NextGen
Ore 14:30 - Arezzo-Perugia
Ore 14:30 - Gubbio-Ascoli
Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66*, Ascoli 62*, Ravenna 58, Pineto 45, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42*, Juventus Next Gen 42*, Vis Pesaro 39, Livorno 36, Forlì 34*, Carpi 33, Guidonia Montecelio 32, Torres 30, Perugia 30*, Sambenedettese 28, Bra 26, Pontedera 18.

N.B. – * una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva.
** due gare in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Casarano-Cosenza 2-1
32' e 37' [rig.] Chiricò (CA), 65' Cannavò (CO)
Giugliano-Atalanta U23 3-1
28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A), 89' Ogunseye (G)
Latina-Siracusa 2-1
15' Parodi (L), 34' [rig.] Parigi (L), 88' Sbaffo (S)
Potenza-Cavese 2-2
7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P), 64' [rig.] Gudjohnsen (C), 76' [rig.] Felippe (P)
Domenica 15 marzo
Ore 12:30 - Crotone-Salernitana
Ore 14:30 - Team Altamura-Catania
Ore 14:30 - Benevento-Foggia
Ore 14:30 - Picerno-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Sorrento
Ore 14:30 - Casertana-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56*, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 43*, Potenza 41*, Team Altamura 40, Atalanta U23 38*, Latina 35*, Cavese 35*, Sorrento 33, Picerno 31, Giugliano 31*, Siracusa 24*, Trapani 23, Foggia 22

N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

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