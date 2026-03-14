Ravenna, Braida è chiaro: "Dobbiamo solo pensare a fare playoff all'altezza della situazione"

Nel corso del pomeriggio di Radio FirenzeViola, è intervenuto il vice presidente del Ravenna Ariedo Braida, che non ha solo parlato del club romagnolo, ma anche - in quanto ex Cremonese - del match che la Fiorentina giocherà lunedì contro i grigiorossi.

Quello che, a oggi, è uno scontro salvezza: "Il campionato è sempre complicato e difficile, nessuno si deve sentire al sicuro, e lunedì sarà una gara difficile per entrambe le squadre: vincere è importante, ma non è decisivo perché mancano ancora diverse gare al termine della stagione. Certo è che in questo momento la Cremonese, dopo un ottimo avvio, ha rallentato, e ora si trova invischiata nella lotta per retrocedere, mentre la Fiorentina ora sta probabilmente vedendo la luce, anche se non è una squadra abituata a lottare per la salvezza. A ogni modo, in queste situazioni, la palla scotta, tutto diventa problematico, e quando manca serenità è difficile anche dare il meglio, si è attanagliati dalla paura. Sarà una gara complicata che sfugge ai pronostici, solo un mago potrebbe indovinarlo".

Andando invece alla formazione romagnola, oggi reduce dal pari contro la Torres: "Siamo in linea con quanto recentemente detto da Mandorlini, dobbiamo prepararci ora per i playoff, senza farci illusioni. Si deve essere realisti, dobbiamo preparare al meglio il finale di stagione per fare poi al meglio gli spareggi promozione. Anche se oggi avessimo vinto sarebbe cambiato poco, il distacco è notevole, dobbiamo solo pensare a fare dei playoff all'altezza della situazione".