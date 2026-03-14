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Serie B, la Sampdoria blocca la capolista Venezia: a Marassi finisce 0-0

Serie B, la Sampdoria blocca la capolista Venezia: a Marassi finisce 0-0TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 21:34Serie B
Alessandra Stefanelli

Punto prezioso per la Sampdoria che riesce a bloccare la capolista Venezia sullo 0-0 a Marassi. Un risultato che sicuramente non farà piacere ai lagunari, che adesso hanno un solo punto di vantaggio sul Monza, sua prima inseguitrice in classifica. Il Venezia si è lasciato preferire sul piano delle occasioni e del possesso palla, ma alla fine il muro blucerchiato ha retto. Con questo risultato la Samp sale al 14esimo posto, anche se la lotta in coda è agguerritissima. Il Venezia, come detto, resta primo ma con un solo punto sul Monza, che oggi ha demolito il Palermo.

SERIE B - 30ª GIORNATA
Già giocate
Modena-Spezia 3-0
29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi
Bari-Reggiana 4-1
10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)
Cesena-Frosinone 2-2
40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)
Empoli-Mantova 2-2
22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)
Juve Stabia-Carrarese 1-1
33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)
Padova-Catanzaro 1-3
17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)
Monza-Palermo 3-0
18’ Petagna, 63’ Ciurria, 88’ Colombo
Sampdoria-Venezia 0-0
Domenica 15 marzo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B
Venezia 64
Monza 63*
Frosinone 59
Palermo 57
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 41
Cesena 40
Sudtirol 37*
Padova 34
Carrarese 33
Avellino 33*
Empoli 32
Virtus Entella 31*
Bari 31
Mantova 31
Sampdoria 31
Reggiana 29
Spezia 29
Pescara 25*

* una gara in meno

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