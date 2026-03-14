Serie B, la Sampdoria blocca la capolista Venezia: a Marassi finisce 0-0

Punto prezioso per la Sampdoria che riesce a bloccare la capolista Venezia sullo 0-0 a Marassi. Un risultato che sicuramente non farà piacere ai lagunari, che adesso hanno un solo punto di vantaggio sul Monza, sua prima inseguitrice in classifica. Il Venezia si è lasciato preferire sul piano delle occasioni e del possesso palla, ma alla fine il muro blucerchiato ha retto. Con questo risultato la Samp sale al 14esimo posto, anche se la lotta in coda è agguerritissima. Il Venezia, come detto, resta primo ma con un solo punto sul Monza, che oggi ha demolito il Palermo.

SERIE B - 30ª GIORNATA

Già giocate

Modena-Spezia 3-0

29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1

10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2

40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2

22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1

33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3

17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0

18’ Petagna, 63’ Ciurria, 88’ Colombo

Sampdoria-Venezia 0-0

Domenica 15 marzo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Avellino

Ore 17:15 - Sudtirol-Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 64

Monza 63*

Frosinone 59

Palermo 57

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Sudtirol 37*

Padova 34

Carrarese 33

Avellino 33*

Empoli 32

Virtus Entella 31*

Bari 31

Mantova 31

Sampdoria 31

Reggiana 29

Spezia 29

Pescara 25*

* una gara in meno