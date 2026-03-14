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Il Napoli blinda la Champions, ma che paura per Banda. Inter fuoriosa: le top news delle 22

Il Napoli blinda la Champions, ma che paura per Banda. Inter fuoriosa: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 22:00Serie A
Niccolò Righi

Clima infuocato a San Siro nel finale della sfida fra Inter e Atalanta. E a più di un'ora dal fischio finale arriva la decisione dell'Inter: nessun tesserato parlerà agli organi di stampa, né a DAZN, né in conferenza stampa. La squadra di Cristian Chivu ha protestato in particolare per due episodi che hanno indirizzato il risultato: il possibile fallo su Dumfries in occasione dell'1-1 della Dea e la mancata assegnazione del calcio di rigore su un contatto subito da Frattesi, contro Scalvini.

Il Napoli soffre, rischia, ma alla fine ribalta il Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona e conquista la terza vittoria consecutiva in Serie A. Un successo pesante per la squadra di Antonio Conte, che continua la propria corsa nelle zone alte della classifica e permette al tecnico di tagliare quota 600 punti in carriera in campionato.

Momenti di apprensione durante la sfida tra Napoli e Lecce per le condizioni di Lameck Banda. L’esterno giallorosso è stato costretto a lasciare il campo dopo un duro contrasto di gioco avvenuto nel corso della partita. Subito soccorso dallo staff medico, il giocatore non ha potuto proseguire l’incontro ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Banda è stato portato all’Ospedale Antonio Cardarelli, dove si trova attualmente in osservazione. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Il club e lo staff sanitario stanno seguendo da vicino la situazione dopo lo spavento iniziale avvenuto in campo, con il calciatore che per il momento non farà rientro a Lecce.

Juventus meritatamente avanti a Udine, grazie al terzo gol consecutivo di Jeremie Boga. L'ivoriano si sta candidando come miglior acquisto della sessione invernale in Serie A. Partita sbloccata al 38' dopo un primo tempo per lo più sonnolento.

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