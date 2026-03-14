Serie C, i risultati della 32ª giornata: la Torres ferma il Ravenna, Cosenza ko. Le classifiche

Nella serata di ieri, e con il pareggio tra Alcione e Union Brescia che ha dato il primo match point al Vicenza, si è aperta la 32ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi lunedì sera proprio con la gara che per i veneti potrebbe valere la promozione in Serie B: una vittoria sarà sufficiente per festeggiare con sei turni di anticipo la tanto agognata promozione. Avversario di turno, l'Inter U23 dell'ex Stefano Vecchi.

Intanto, però, si è aperto il sabato di terza serie, con i primi confronti che sono andati in archivio, e hanno riguardato il Girone B - dove il Ravenna è stato fermato da un'ottima Torres sul pari e dove il Pineto ha battuto il Bra - e il Girone C, che ha segnato una preziosa vittoria del Casarano ai danni del Cosenza, intanto che il Latina ha battuto il Siracusa vedendo poi il pari della Cavese che non fugge più di tanto. Sicuramente prezioso, poi, il successo del Giugliano sull'Atalanta U23.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre gironi:

SERIE C - 32ª GIORNATA

GIRONE B

Già giocate

Pineto-Bra 2-1

52' Armstrong (B), 60' Borsoi (P), 90'+5 Nebuloso (P)

Torres-Ravenna 2-2

34' e 75' Fischnaller (R), 58' Di Stefano (T), 90'+2 Nunziatini (T)

Sabato 14 marzo

Ore 17:30 - Livorno-Carpi

Ore 17:30 - Pontedera-Guidonia Montecelio

Ore 17:30 - Vis Pesaro-Ternana

Ore 20:30 - Sambenedettese-Campobasso

Domenica 15 marzo

Ore 12:30 - Forlì-Juventus NextGen

Ore 14:30 - Arezzo-Perugia

Ore 14:30 - Gubbio-Ascoli

Riposa: Pianese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 66, Ascoli 62*, Ravenna 58**, Pineto 45*, Pianese 43*, Ternana 42, Campobasso 42, Gubbio 42, Juventus Next Gen 42, Vis Pesaro 39, Livorno 36*, Forlì 34, Carpi 33*, Guidonia Montecelio 32, Torres 30**, Perugia 30, Sambenedettese 28*, Bra 26*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più

** due gare in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Casarano-Cosenza 2-1

32' e 37' [rig.] Chiricò (CA), 65' Cannavò (CO)

Giugliano-Atalanta U23 3-1

28' e 33' Isaac (G), 34' Manzoni (A), 89' Ogunseye (G)

Latina-Siracusa 2-1

15' Parodi (L), 34' [rig.] Parigi (L), 88' Sbaffo (S)

Potenza-Cavese 2-2

7' Fusco (C), 37' Petrungaro (P), 64' [rig.] Gudjohnsen (C), 76' [rig.] Felippe (P)

Domenica 15 marzo

Ore 12:30 - Crotone-Salernitana

Ore 14:30 - Team Altamura-Catania

Ore 14:30 - Benevento-Foggia

Ore 14:30 - Picerno-Trapani

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Sorrento

Ore 14:30 - Casertana-Monopoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 73, Catania 61, Cosenza 56*, Salernitana 54, Crotone 51, Casertana 50, Monopoli 47, Audace Cerignola 45, Casarano 43*, Potenza 41*, Team Altamura 40, Atalanta U23 38*, Cavese 36*, Latina 35*, Sorrento 33, Picerno 31, Giugliano 31*, Siracusa 24*, Trapani 23, Foggia 22

N.B. - * una gara in più

Trapani penalizzato di 20 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocata

Alcione Milano-Union Brescia 0-0

Sabato 14 marzo

Ore 17:30 - Ospitaletto-Trento

Ore 17:30 - Pergolettese-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Giana Erminio

Domenica 15 marzo

Ore 14:30 - Triestina-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Cittadella-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Lumezzane-Pro Patria

Ore 17:30 - Virtus Verona-Renate

Ore 20:30 - Lecco-Novara

Lunedì 16 marzo

Ore 20:30 - Vicenza-Inter U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 58*, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 50*, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva