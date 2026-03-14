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Catania "arreso" ai playoff'? Toscano vuole calma: "Affrontare gare con la testa da dentro o fuori"

Catania "arreso" ai playoff'? Toscano vuole calma: "Affrontare gare con la testa da dentro o fuori"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 16:11Serie C
Claudia Marrone

Il ko nello scontro diretto con il Benevento, unito poi al successivo pareggio con la Casertana, hanno allontanato il Catania dal secondo posto nella classifica del Girone C di Serie C, con gli etnei che probabilmente dovranno accontentarsi solo del secondo posto e tentare poi il tutto per tutto nel corso dei playoff. Intanto, gli stessi scenderanno in campo domani, attesi dalla trasferta sul campo del Team Altamura, che si preannuncia avversario ostico.

Tanto che il tecnico rossazzurro Domenico Toscano, come ha detto anche in conferenza stampa, vuole massima attenzione: "La settimana di lavoro è trascorsa come tutte le altre, lavorando con applicazione e concentrazione - si legge su cataniatoday.it -. I ragazzi hanno una cultura del lavoro alta e sanno che solo attraverso il lavoro si può crescere e migliorare, e si stanno applicando tanto. Domani troveremo una squadra giovane e dinamica, ma non chiedetemi la formazione: scioglierò poi i dubbi".

Conclude quindi evidenziando l’importanza dell’approccio mentale, per altro non solo in funzione a questo confronto: "Queste gare si devono affrontare con la testa da dentro o fuori per creare quella resistenza mentale che può servire in futuro. Dobbiamo crescere dal punto di vista della condizione, portare tutto l’organico allo stesso livello e arrivare nelle migliori condizioni nel momento giusto".

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