TMW Venezia, Stroppa: "Era una partita da vincere. Abbiamo avuto occasioni troppo grandi"

Al termine della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi:

La sfida?

"Era una partita da vincere per quello che abbiamo creato. Sono state occasioni troppo grandi per non portare a casa il risultato. Muoviamo la classifica, mentiamo la posizione che ora non conta niente ma quando non puoi vincere, non abbiamo dovuto perdere".

Cos'è mancato?

"Ci siamo presentati davanti al portiere e bastava buttarla dentro, ci sono state anche alcune occasioni nel secondo tempo, non siamo riusciti a metterla dentro era una partita difficile che nel secondo tempo ,su calcio d’angolo, si poteva anche perdere qui qualsiasi palla può essere sanguinosa, tra l’altro nel primo tempo le occasioni della Sampdoria l’abbiamo favorite noi. Poi abbiamo fatto una partita di livello, nel palleggio e nel mantener il gioco. Ci mancano i punti ma venire qui e giocare così è da grande squadra".

Da avversario: la Sampdoria può raggiungere la salvezza?

"La Sampdoria può farcela a salvarsela, è una squadra molto molto competitiva".

TMW - Martedì ci sarà una sfida che non sarà come le altre: il derby col Padova.

"Noi dobbiamo continuare a lavorare. Giocare così, vorrei rifare la stessa partita più volte, tutte le partite di questo campionato sono sulla falsariga di queste. Oggi non ci siamo riusciti vincere e martedì proveremo a rifare una partita così, con il massimo rispetto degli avversari".

Avete tanti schemi sui calci da fermo.

"In percentuale sulle palle da fermo siamo forse in tutte e voci che ci vedono tra le prime squadre del campionato non siamo così bravi e oggi l’abbiamo mostrato".