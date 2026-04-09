Napoli, presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Entro luglio il progetto per il Maradona

Dalla California al cuore del Golfo, il nome di Aurelio De Laurentiis continua a essere al centro della scena. Il patron del Napoli è stato insignito della cittadinanza onoraria di Los Angeles dalla sindaca Karen Bass, in occasione della premiere del docufilm “AG4IN” all’Egyptian Theatre di Hollywood. Un riconoscimento simbolico per chi ha legami profondi anche con il mondo del cinema.

Ma presto potrebbe arrivare un altro tributo, stavolta molto più sentito: quello della città di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha infatti confermato che i tempi sono maturi per conferire la cittadinanza onoraria anche al numero uno del club: “Concordiamo a breve la data”. Un riconoscimento che suggellerebbe un rapporto già fortissimo, considerando le origini familiari a Torre Annunziata e soprattutto i successi sportivi degli ultimi anni, con due scudetti in tre stagioni.

Nel frattempo, De Laurentiis resterà ancora negli Stati Uniti e seguirà da lì anche la sfida contro il Parma, prima di rientrare in Italia in vista del match con la Lazio. Ma sul tavolo, oltre al campo, ci sono anche questioni strategiche: tra queste, il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Il progetto di riqualificazione procede spedito, con un investimento complessivo da 203 milioni di euro e l’obiettivo di rendere l’impianto idoneo per Euro 2032. Entro fine luglio è attesa la consegna del progetto definitivo: e per allora, De Laurentiis potrebbe essere cittadino onorario anche della sua Napoli. A riportarlo è La Repubblica.