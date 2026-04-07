Napoli, ancora De Laurentiis: "Senza infortuni avremmo rivinto noi lo Scudetto, ma mai dire mai..."

Recatosi a Los Angeles per la premier del docufilm 'Ag4in' che racconta la stagione culminata con il quarto scudetto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Calcio Napoli Club Usa. "Abbiamo vinto contro il Milan per cui sto molto bene", le parole del patron azzurro, che ha poi ampliato il suo discorso al resto della stagione.

"Abbiamo avuto tantissimi infortuni: 11-12 calciatori sono rimasti fuori. Solo ora alcuni calciatori importanti stanno recuperando, ma comunque continuiamo ad avere tante assenze. Se non avessimo avuto tutte queste difficoltà, probabilmente avremmo rivinto lo scudetto e quindi il quinto. Ma mai dire mai, e abbiamo anche il prossimo anno".

De Laurentiis ha anche commentato il legame che lo unisce ad Hollywood e il documentario girato sulla vittoria del quarto scudetto: "Questo unire l'amore tra Hollywood, che é la patria dei migliori film, e Napoli che é l'amore nel mondo é un ponte che vogliamo aprire con l'America.Questo teatro poi penso sia il migliore per proiettare il film sul quarto, é stata un'esperienza incredibile, un thriller fino all'ultimo minuto, non sapevamo fino alla fine come sarebbe finita. Devo dire che con Conte abbiamo vinto perché é il re delle sorprese".

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