Napoli, quante assenze per Conte: Rrahmani e Politano in dubbio per Copenaghen

Problema infortuni in casa Napoli. La partita di ieri sera contro il Sassuolo ha lasciato diversi strascichi per quanto riguarda le condizioni fisiche di alcuni giocatori. In primis quelle di Amir Rrahmani che ha lasciato il campo al 23' del secondo tempo per un problema muscolare. Stesso discorso vale per Matteo Politano. L'attaccante azzurro è invece rimasto in campo in quanto Conte aveva già esaurito i cambi ma era comunque dolorante alla gamba in seguito ad un altro guaio muscolare.

Entrambi i giocatori verranno monitorati dallo staff tecnico e valutati nei prossimi giorni ma è normale, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Spot, che siano in dubbio per la trasferta di martedì sera sul campo del Copenaghen. Da valutare anche la situazione di Elmas uscito per dei giramenti di testa dovuto all'influenza. Anche lui potrebbe non essere della partita in terra danese.

L'ultimo dubbio del tecnico della formazione partenopea riguarda David Neres. L'attaccante non è stato proprio impiegato contro i neroverdi di Fabio Grosso a scopo precauzionale. Il brasiliano è fuori condizione ancora e resta da capire se riuscirà a recuperarla per dopodomani oppure se dovrà saltare anche la sfida di Champions League, molto delicata per il passaggio del turno ai playoff.