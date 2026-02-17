McKennie centravanti a Istanbul, per Rrahmani più di due mesi di stop: le top news delle 18

Il momento non concede tregua e l’infermeria continua a condizionare i piani del Napoli. L’ultima notizia arrivata dagli accertamenti medici riguarda Amir Rrahmani, costretto a fermarsi nuovamente dopo l’infortunio rimediato contro la Roma. Per Antonio Conte si tratta di un colpo durissimo, perché lo stop del centrale non sarà affatto breve. Il club azzurro ha chiarito l’entità del problema attraverso una nota ufficiale: “In seguito all’infortunio accusato durante la gara contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo”. Un responso che certifica la gravità dell’infortunio. In questi casi, i tempi di recupero oscillano tra le otto e le dodici settimane, se non oltre.

Michel Aebischer è ufficialmente un nuovo calciatore del Pisa. Il centrocampista svizzero si era trasferito la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto condizionato. I termini del riscatto sono maturati e adesso il cartellino del nazionale elvetico viene acquisito dal sodalizio toscano. "Il Pisa SC, al verificarsi delle condizioni pattuite, ha acquisito il cartellino di Michel Aebischer a titolo definitivo", si legge nel comunicato ufficiale. La spesa del riscatto, stando alle indiscrezioni circolate in estate, dovrebbe attestarsi intorno ai 6 milioni di euro.

La Juventus torna a Istanbul a distanza di tredici anni dal “this is not football” di Antonio Conte, questa volta in palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri scendono in campo in casa del Galatasaray nella partita di andata: di seguito le formazioni ufficiali del match.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Baradkci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Akku, Lang; Osimhen.

Allenatore: Okan Buruk.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz.

Allenatore: Luciano Spalletti.