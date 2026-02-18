Napoli, altro allarme infortuni. Il Mattino in apertura: "Rrahmani rischia tre mesi di stop"
"Rrahmani, rischio stop di tre mesi". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sull'infortunio subito dal difensore del Napoli. Il centrale infatti ha rimediato un problema nella sfida pareggiata contro la Roma, lasciando il campo prima del previsto. I successivi esami hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, che potrebbero mettere ko il giocatore anche per tre mesi.
Un nuovo allarme per i partenopei, già decimati dagli infortuni e costretti anche a fare a meno di capitan Di Lorenzo. Salgono così a cinque le assenze in vista del match contro l'Atalanta, visto che Conte dovrà fare a meno di De Bruyne, Anguissa e Neres, che completano il quadro dell'infermeria azzurra. Lo stop di Rrahmani rappresenta un nuovo ostacolo nella corsa alla prossima Champions League, che passerà anche dallo scontro diretto di Bergamo.
L'assenza di Rrahmani rilancerà Beukema sul centro destra, in una linea difensiva completata da Buongiorno come centrale e Juan Jesus come braccetto mancino. Obiettivamente rimangono poche le soluzioni per il reparto arretrato, visto che Conte potrà affidarsi soltanto a Mazzocchi così come a Olivera e Gutierrez. Un ko che comunque non frena le ambizioni degli azzurri, pronti a ritrovare la vittoria sfuggita al Maradona per rilanciarsi in classifica.
