Napoli, altro infortunio muscolare per Rrahmani. Conte: "Ormai uno in più o in meno..."

Brutte notizie per il Napoli nel corso della sfida contro la Roma. Al 70’ Amir Rrahmani è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio subito nell’azione che ha portato al calcio di rigore per i giallorossi che è valso poi il temporaneo 2-1 realizzato da Malen.

Il difensore kosovaro ha accusato il problema durante lo scatto in rincorsa su Wesley: già prima del contatto, infatti, Rrahmani sembra avvertire una fitta, come testimoniato dalla smorfia di dolore sul volto. Subito dopo l’intervento, il centrale azzurro è finito a terra toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra, segnale evidente di un guaio muscolare.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore con gli esami strumentali. Intanto le ultime arrivano nel post-partita da Antonio Conte: "Rrahmani non so come sta, ormai uno in più o uno in meno non è un problema. Troveremo una soluzione. Parlare sempre di infortuni diventa stupido. Non so se ci sarà nella prossima partita: se ci sarà, ci farà piacere altrimenti troveremo una soluzione".