Napoli, si ferma anche Spinazzola: infortunio all'anca, Conte lo cambia all'intervallo

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte. Leonardo Spinazzola è stato costretto a lasciare il campo durante la sfida contro il Como a causa di un problema all’anca. L’esterno azzurro si è fermato nel primo tempo, costringendo l’allenatore partenopeo a un nuovo cambio dopo l’infortunio occorso a Gilmour. Al suo posto è entrato Gutierrez.

Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli accertamenti medici per valutare l’entità del problema, ma la preoccupazione in casa Napoli c'è. Spinazzola rappresenta infatti un punto di riferimento per Conte, che ne apprezza la duttilità tattica e lo ha spesso impiegato non solo in difesa sulla fascia sinistra, ma anche da esterno alto e qualche volta anche sull'altra corsia.

L’eventuale stop del laterale ex Roma andrebbe ad aggiungersi alla già lunga lista di indisponibili che sta complicando le scelte dell’allenatore azzurro, costretto a ridisegnare la squadra quasi a ogni partita. Un problema che arriva in un momento cruciale della stagione, con il Napoli chiamato a mantenere ritmo e risultati tra campionato e impegni europei.