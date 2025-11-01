Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga"

La serata perfetta per il Palermo al "Renzo Barbera", i rosanero festeggiano i 125 anni del club con un roboante 5-0 ai danni del Pescara, mettendosi alle spalle le scorie e le incertezze degli ultimi risultati negativi. Filippo Inzaghi come logico che sia si mostra soddisfatto della prestazione, ecco le due dichiarazioni raccolte da I love Palermocalcio.com:

"Eravamo partiti forte e avevo capito che l’avremmo vinta già all’inizio della partita – ha dichiarato –. Abbiamo ritrovato aggressività e gioco, potevamo sbloccarla prima. Sono contento, penso che questa partita l’abbiano vinta i tifosi: dopo lo 0-3 con il Monza si sono mostrati intelligenti e hanno capito il momento. Questi giocatori sapevano di dover regalare una vittoria a questa gente. Non abbiamo fatto nulla, la strada è lunga ma ci possiamo divertire".

Sull'infortunio di Gomez una nota stonata della serata ha aggiunto: "Dispiace molto, speriamo non sia nulla di grave. In quel ruolo abbiamo Giovane e Vasic, che oggi ha fatto molto bene. L’assist che ha servito è una giocata da grande giocatore. So di avere una squadra intelligente, avevamo solo avuto un calo mentale. Oggi siamo tornati a fare ciò che dobbiamo, per le qualità che abbiamo. Da domani penseremo alla Juve Stabia, un campo complicato per tutti".