Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"

L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-2 e valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Che corde ha toccato Spalletti?

"Ha dei suoi modi che sicuramente funzionano, vorrei che rimangano tra di noi. Abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare meglio e l'importante è aver vinto".

Sei stato tanto dentro la partita: ti senti un leader?

"Io faccio il mio lavoro e cerco di essere sempre concentrato, lavorando per la squadra e facendo quello che mi chiede il mister. Questo sono io, non lo faccio per far vedere qualcosa ma perché veramente ci tengo. Torniamo a Torino, ci aspetta un'altra partita martedì e una sabato: speriamo di arrivare alla sosta con due vittorie".