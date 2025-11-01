Cremonese, Vandeputte: "Gli applausi ci inorgogliscono, ma la sconfitta fa male"

"Una sconfitta fa sempre male, però anche questa sera possiamo essere orgogliosi della prestazione che è stata fatta". Parla così a Sky Jari Vandeputte dopo il ko interno contro la Juventus di Spalletti: "Soprattutto perché prendere gol così dopo due minuti, in un modo un po' sfortunato, ovviamente cambia un po' la partita. Quindi nonostante il goal dopo due minuti, abbiamo comunque fatto un buon primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo pressato un po' di più, ci abbiamo provato fino all'ultimo di pareggiare. Siamo riusciti a fare un gol ma non il secondo. Ma è stata una buona prestazione, quindi contenti non siamo, la sconfitta fa male, però la prestazione c'era".

Questa partita dà fiducia?

"Sì assolutamente. È una squadra forte sullo stesso livello dell'Inter a mio parere, quindi è stata una partita completamente diversa rispetto a quella di San Siro. Quindi è per quello che dico che posso essere orgoglioso della squadra di oggi e anche di come ultimamente stiamo affrontando le partite, di come stiamo giocando. E soprattutto proviamo fino all'ultimo a fare il nostro, purtroppo a volte va bene, a volte no quindi andiamo avanti così"

Alla fine, gli applausi sotto la curva, vi rende orgogliosi?

​​​​​​​"Si assolutamente sì, perché i nostri tifosi sono molto importanti per noi ci danno sempre una grande mano soprattutto in casa. Quindi è un piacere ricevere un applauso così nonostante la sconfitta. Quindi vuol dire che anche loro sono orgogliosi di noi e possiamo solo andare avanti così e pensare alla prossima partita".