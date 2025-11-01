Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
Oggi alle 23:49Serie C
Luca Bargellini

Il Vicenza si è presentato ai nastri di partenza del nuovo campionato con un ruolo inevitabile: quello della favorita. A sottolinearlo è Stefano Vecchi, attuale allenatore dell’Inter U23 e protagonista negli ultimi due anni sulla panchina biancorossa. Intervistato da Il Giornale di Vicenza, il tecnico ha analizzato il momento del LaneRossi e le differenze rispetto alla stagione precedente, chiusasi con la mancata promozione complice anche il risultato contro la Virtus Verona che spianò la strada al Padova.

Vecchi evidenzia come il Vicenza abbia oggi l’opportunità più preziosa: "Quest’anno è ampiamente la favorita. Giocare da primi in classifica non è poco". Un vantaggio che si aggiunge a un ambiente definito “consolidato”, sia dal punto di vista tecnico che societario, elementi che per l’allenatore meritano il salto di categoria.

Il confronto con la passata stagione, secondo Vecchi, non è tanto qualitativo quanto psicologico. "La squadra era forte anche l’anno scorso, così come negli anni precedenti, e lo è pure quest’anno. A incidere - spiega - era soprattutto l’aspetto emotivo: eravamo obbligati a vincere sempre perché il Padova non sbagliava un colpo. Pareggiare equivaleva a perdere e questo era difficilissimo da gestire". Una pressione che quest’anno sembra essersi ribaltata, con il Vicenza in grado di dettare il ritmo e amministrare il vantaggio.

