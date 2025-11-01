Serie B, il Palermo travolge il Pescara: Pierozzi mattatore, finisce 5-0
Goleada del Palermo che oggi ha travolto al Barbera il Pescara. 5-0 il risultato finale avviato nel primo tempo con il gol di Pierozzi. Nella ripresa segnano invece Segre, ancora Pierozzi, Brunori e infine Diakite per il 5-0 finale.
SERIE B, 11ª GIORNATA
Sabato 1° Novembre
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Palermo-Pescara 5-0
23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite
Domenica 2 Novembre
Ore 15:00 - Bari-Cesena
Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova
CLASSIFICA
Frosinone 21**
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Palermo 19**
Venezia 16
Avellino 16**
Reggiana 15**
Carrarese 14**
Juve Stabia 14*
Padova 14**
Virtus Entella 13**
Catanzaro 12
Südtirol 11**
Empoli 11**
Bari 9*
Pescara 8**
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
** una gara in più