Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Vittoria di misura per il Como Femminile contro il Genoa nella quarta giornata di Serie A Femminile. Le padrone di casa indirizzano la partita nel primo tempo grazie alle reti di Nischler su rigore e di Pavan in pieno recupero. Nella ripresa il Genoa prova ad accorciare le distanze con una rete di Cinotti, ma non è riuscita a recuperare il risultato. Finisce dunque 2-1, di seguito il riepilogo della giornata fin qui:
SERIE A WOMEN, 4ª giornata
Parma-Napoli Women 1-1
30' Muth (N), 63' Distefano (P)
Milan-Lazio 4-2
2' e 18' Van Dooren (M), 28' e 53' Piemonte (L), 41' Renzotti (M), 78' Ileh (M)
Sabato 1 novembre
Como Women-Genoa 2-1
34’ rin Tischler (C), 45’+5’ Pavan (C), 79’ Cinotti (G)
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Roma-Inter
Ore 15:00 - Juventus-Ternana Women
Ore 18:00 - Sassuolo-Fiorentina
CLASSIFICA: Roma 9, Napoli Women 7*, Milan 6*, Lazio 6*, Como Women 6*, Inter 5, Parma 5*, Juventus 4, Sassuolo 4, Fiorentina 4, Genoa 3*, Ternana Women 0
* una gara in più