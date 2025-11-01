Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spalletti: "A Vlahovic ho fatto i complimenti. Koopmeiners dietro? Noi vogliamo vincere"

Spalletti: "A Vlahovic ho fatto i complimenti. Koopmeiners dietro? Noi vogliamo vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
ieri alle 23:55Serie A
Simone Lorini

"Abbiamo fatto un’ottima gara, eccetto alcuni momenti dove ci siamo abbassati un po’ troppo. O alcune volte eravamo un po’ lunghi nel blocco squadra. Si sa che poi la Cremonese sa trovare la giocata tra le linee. Tutti hanno subito la Cremonese, anche noi dovevamo subirla. Però ci sono state buone cose, abbiamo cercato il gol in più occasioni. Nel finale hanno accorciato, sono subentrate energie nuove, ma buona la prima per noi". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Zini di Cremona, dopo l'esordio da allenatore della Juventus. Queste le parole riprende da CuoreGrigioRosso.com:

Koopmeiners braccetto di difesa. Che idea è stata? Che scelte verranno fatte in futuro?
"Qualche decisione va presa, qualche cosa la faremo sicuramente. Noi vogliamo vincere le partite, abbiamo messo lì Koopmeiners per vincerla ed è andata così. Ha fatto il difensore benissimo, organizzando benissimo quelli davanti a lui. Ha parlato molto, ma è stato coinvolto poco nell’entrare con la palla. I margini di miglioramento sono evidenti, ha fatto in modo splendida ciò che magari si pensava facesse in modo peggiore. Ha comunque uno spessore e una personalità importanti".

La Cremonese non perdeva da molti mesi in casa. La Juventus ha fatto 30-35 minuti con grande intensità e aggressività. Quanto la soddisfa?
"La ringrazio, domani quando mi parleranno della partita dirò queste frasi per raccontarla e spiegarla".

Durante la partita ha sbraitato molto. Al gol di Kostic è però rimasto immobile per un minuto ed è stato l’unico. Cosa le è passato per la testa?
"Io sono fatto così, segnando subito non è sinonimo di vincerla al 100%. Ho molta esperienza in tal senso, è inutile avere certi eccessi, c’era ancora tanta strada da percorrere. Bisogna rimanere lucidi mentalmente. I ragazzi hanno avuto un impatto corretto, si sono messi a disposizione alla grande. Hanno avuto voglia di portare a casa questa partita, ma ci sarà da soffrire in questo percorso".

Qual è la prima cosa che ha chiesto di nuovo, di diverso per questa partita? Che difetti ha trovato?
"Noi possiamo migliorare da tante parti, non è detto che i difetti di cui parlate siano difetti. Possono essere anche solo “non conoscenze”. Lavoriamo col gruppo squadra abbastanza unito, bisogna essere disposti a lottare un po’ con gli avversari. Abbiamo perso vari palloni che erano nostri… Aver vinto qui è un bel bigliettino da visita per partite. Ho chiesto ai ragazzi di vivere in modo tranquillo la situazione, di sorridere e andare a giocare a calcio".

È riuscito a dare un po’ di leggerezza, pare. È così?
"Se non fossero stati allenati bene, sarebbe stato difficile ribaltare in due giorni totalmente la situazione. Tudor ha sicuramente ha fatto un buon lavoro, la classifica è comunque da rispettare, poi ovvio che tutti vogliono vincere ed essere superereoi a questo mondo. Mancava sì qualche punto, ma la squadra è stata allenata bene: Tudor mi ha dato la possibilità di partire col piede giusto e lo ringrazio".

Anche Tudor aveva un po’ il problema del gol. Ha capito qual è il problema, anche se è appena arrivato?
"Vlahovic ha fatto uno splendido lavoro: quando la Cremonese ci è venuta addosso forte, ed eravamo costretti a lanciare palla, ci voleva qualcuno che voleva la palla randellata, che la pulisse per poi giocarla a chi arrivava a sostegno. Vlahovic lo ha fatto una decina di volte, poi possono segnare gli altri e andrebbe bene lo stesso. Vlahovic aveva un cliente scomodo come Baschirotto, eppure ha vinto tanti duelli ed è tanta roba. Gli ho fatto i complimenti".

Articoli correlati
Juventus, Spalletti: "Vardy è un campione e lo dice il gol che ci ha fatto stasera"... Juventus, Spalletti: "Vardy è un campione e lo dice il gol che ci ha fatto stasera"
Juventus, Spalletti esalta Koopmeiners: "Ha comandato di continuo quelli davanti"... Juventus, Spalletti esalta Koopmeiners: "Ha comandato di continuo quelli davanti"
Juventus, Spalletti: "Serve crescere velocemente. Però abbiamo costruito davvero... Juventus, Spalletti: "Serve crescere velocemente. Però abbiamo costruito davvero tanto"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre
Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo... Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo vincere"
Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"... Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato... Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"
Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"... Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
Cremonese, Vandeputte: "Gli applausi ci inorgogliscono, ma la sconfitta fa male" Cremonese, Vandeputte: "Gli applausi ci inorgogliscono, ma la sconfitta fa male"
Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk Probabili formazioniSerie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
Spalletti: "A Vlahovic ho fatto i complimenti. Koopmeiners dietro? Noi vogliamo vincere"... Spalletti: "A Vlahovic ho fatto i complimenti. Koopmeiners dietro? Noi vogliamo vincere"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
2 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
3 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
4 Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"
5 Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo tecnico
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre
Immagine news Serie A n.2 Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo vincere"
Immagine news Serie A n.3 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Kostic: "Al di là della tattica, conta aver seguito l'azione e segnato il gol"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Vandeputte: "Gli applausi ci inorgogliscono, ma la sconfitta fa male"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Vivarini: "Dopo un buon primo tempo abbiamo mollato completamente"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Ho capito che l'avremmo vinta all'inizio. La strada è lunga"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, svolta nei conti: Tey salda il debito ma restano arretrati con agenti e fornitori
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Pescara 5-0, le pagelle: serata da sogno per Pierozzi. Difesa abruzzese horror
Immagine news Serie B n.6 "Pensiamo solo al campo": Juve Stabia, il gran lavoro di Abate e il difficile match di Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”
Immagine news Serie C n.3 Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Immagine news Serie C n.4 Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…