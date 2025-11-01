Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Spalletti: "Vardy è un campione e lo dice il gol che ci ha fatto stasera"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di Sky dopo il successo di Cremona che segna il suo ritorno in Serie A: "Dopo due minuti lo sapevano tutti dove giocava, mi aspettavo fosse in condizione di fare male di più. Nell'azione perimetrale difficilmente siamo riusciti a cambiare fascia, loro di fatto hanno una punta solo perché é Vardy quello pericoloso. Koop è stato più difensore di tutti dal punto di vista di essere ordinati sulle ripartenze e di sistemare quelli davanti. Vardy è un campione e lo dice il gol che ci ha fatto, loro sono bravissimi a servirlo".

Vlahovic ha detto che bisogna perdere alcune brutte abitudini:
"Abbiamo fatto bene nella parte iniziale del primo tempo, poi abbiamo subito un po' nel fine primo tempo e ad inizio ripresa. Però abbiamo costruito davvero tante palle gol, la vedo dura rifarla, quindi dobbiamo migliorare".

Temperamento, tecnico o fisico: quale aspetto si aspetta di migliorare?
"Un pochino da tutte e tre. Bisogna crescere velocemente, ci sono potenzialità che si intravedono in alcuni calciatori e io mi fido di questi calciatori, però poi lo spessore, il livello Juventus gli mette in condizione di sentire la pesantezza di quello che c'è dietro. Parlando ieri con la proprietà dicevo che a vederla da fuori sembra una bella cosa la Juventus, poi ci entri dentro e ti sembra di non aver visto niente, perché c'è molto di più. Ad essere a quel livello lì non è facile da sopportare, questa vittoria ci fa bene perché ci fa lavorare con tranquillità".

