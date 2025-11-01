Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli

Tra la competizione sempre più alta in campionato, i tanti infortuni e le difficoltà in Champions, è un Antonio Conte piuttosto nervoso quello che stiamo vedendo in questa prima parte di stagione col Napoli. Anche oggi, nella partita pareggiata 0-0 col Como, è bastato infatti un episodio per infiammare il pomeriggio del Maradona. Il tecnico partenopeo, in particolare, è andato su tutte le furie dopo un contrasto giudicato eccessivamente teatrale da parte di un giocatore lariano. Convinto che si trattasse di una simulazione, ha urlato verso la panchina ospite: “Cesc, l’avete preparata così? L’avete preparata così?”, chiamando in causa direttamente Cesc Fabregas.

Un momento di grande tensione tra due ex compagni di avventura ai tempi del Chelsea, con cui hanno vinto insieme la Premier League 2017 e la FA Cup 2018. La stima reciproca, però, è stata momentaneamente messa da parte. Conte, già agitato dopo il rigore sbagliato da Morata e parato da Milinkovic-Savic, ha reagito con veemenza a quello che considerava un comportamento antisportivo. Fabregas, spiazzato dall’accusa, ha cercato invece di riportare la calma rispondendo con toni pacati: "Antonio, lo sai anche tu che non è così".

L’arbitro ha lasciato correre, ma la scena ha catturato l’attenzione di tutto lo stadio. Solo allo scadere del primo tempo, i due tecnici si sono avvicinati e si sono stretti la mano, mettendo simbolicamente fine alla tensione. Questo gesto non ha comunque cancellato del tutto la rabbia di Conte, rimasto visibilmente contrariato per l’atteggiamento degli ospiti. E lo 0-0 con cui si è chiuso l'incontro valido per la decima giornata non ha certo rimesso a poste le cose.