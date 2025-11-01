Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"

Fares Ghedjemis si gode il momento d’oro con il Frosinone dopo la vittoria contro la Carrarese, decisa proprio da una sua rete in contropiede che ha chiuso definitivamente la gara. L’attaccante, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ha commentato con entusiasmo la prestazione della squadra e il proprio stato di forma.

“È un grande inizio di stagione, merito anche del mister che ci trasmette fiducia e mentalità vincente – ha dichiarato in sala stampa –. Entro in campo con la voglia di vincere ogni duello, ogni pallone: credo che questa sia la differenza rispetto al passato. Giochiamo sempre per vincere e stiamo dimostrando di essere sulla strada giusta”.

Ghedjemis ha poi sottolineato l’importanza dell’atteggiamento del gruppo: “Siamo concentrati su di noi, pensiamo partita dopo partita, senza distrazioni. Il nostro obiettivo è migliorare costantemente e affrontare ogni avversario con la stessa determinazione”.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida, quella contro il Modena: “Sarà una bella partita, un test importante. Vogliamo fare una grande stagione e dobbiamo dimostrare di poter battere anche le squadre che ci precedono in classifica”.

Infine, una riflessione personale: “Questo è il vero Ghedjemis, non il migliore ma quello autentico. Sto lavorando molto per crescere e continuare a fare ciò che so fare meglio: aiutare la squadra con impegno, sacrificio e gol”.