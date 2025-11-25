Serie A, i migliori 5 difensori dopo 12 giornate: Heggem è la new entry
Una new entry nella Top 5 dei difensori dopo 12 giornate. Heggem entra in classifica, scalzando Tiago Gabriel. Leonardo Spinazzola sale al terzo posto buttando giù dal podio Bastoni mentre si accorcia il divario fra Dimarco, che resta primo, e Kempf. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.63 (12)
2. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
3. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
4. Alessandro Bastoni (Inter) 6.41 (11)
5. Torbjorn Heggem (Bologna) 6.40 (10)
SERIE A - 12ª GIORNATA
Cagliari - Genoa 3-3
18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)
Udinese - Bologna 0-3
54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi
Fiorentina - Juventus 1-1
45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)
Napoli - Atalanta 3-1
17' e 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)
Hellas Verona - Parma 1-2
18' e 80' Pellegrino (P), 65' Giovane (H)
Cremonese - Roma 1-3
17' Soulé (R), 64' Ferguson (R), 69' Wesley (R). 90' + 3 Folino (C)
Lazio - Lecce 2-0
29' Guendouzi, 90' + 5 Noslin
Inter - Milan 0-1
54' Pulisic
Torino - Como 1-5
36' e 52' Addai (C), 45'+ 2 rig. Vlasic (T), 71' Ramon, 76' Paz (C), 86' Baturina (C)
Sassuolo - Pisa 2-2
4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 81' Meister (P), 90' + 5 Thorsvedt (S)
CLASSIFICA
1. Roma 27
2. Milan 25
3. Napoli 25
4. Inter 24
5. Bologna 24
6. Como 21
7. Juventus 20
8. Lazio 18
9. Sassuolo 17
10. Udinese 15
11. Cremonese 14
12. Torino 14
13. Atalanta 13
14. Cagliari 11
15. Parma 11
16. Pisa 10
17. Lecce 10
18. Genoa 8
19. Hellas Verona 6
20. Fiorentina 6
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli (Cremonese), Bonny e Lautaro Martinez (Inter), Leao (Milan), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino)
3 reti: Borrelli (Cagliari), Addai (Como), Mandragora (Fiorentina), Ostigard (Genoa), Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Nzola (Pisa), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Como - Sassuolo (28 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)
Genoa - Hellas Verona (29 novembre ore 15, DAZN)
Parma - Udinese (29 novembre ore 15, DAZN)
Juventus - Cagliari (29 novembre ore 18, DAZN)
Milan - Lazio (29 novembre ore 20.45, Sky e DAZN)
Lecce - Torino (30 novembre ore 12.30, DAZN)
Pisa - Inter (30 novembre ore 15, DAZN)
Atalanta - Fiorentina (30 novembre ore 18, Sky e DAZN)
Roma - Napoli (30 novembre ore 20.45, DAZN)
Bologna - Cremonese (1° dicembre ore 20.45, DAZN)
