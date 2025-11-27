Il Napoli mette nel mirino la Roma. E Conte potrebbe recuperare Spinazzola e altri due

Dopo il successo europeo sul Qarabag, il Napoli si è concesso appena un giorno di pausa prima di riprendere subito gli allenamenti a Castel Volturno. Il calendario non fa sconti e Antonio Conte lo ha ricordato a fine partita: "Dobbiamo rimetterci l’elmetto e prepararci alla sfida con la Roma".

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, all’Olimpico il tecnico potrà tornare a contare su due elementi rimasti fuori dalla lista Champions, Marianucci e Mazzocchi, oltre al possibile rientro di Spinazzola. L’esterno, che un anno fa aveva colpito proprio la sua ex squadra con un pallonetto d’autore, sembra aver superato i fastidi al pube e punta quantomeno alla convocazione per il match contro l’attuale capolista della Serie A.

Conte avrà a disposizione qualche giorno per definire la formazione, che però dovrebbe ricalcare in larga misura quella vista contro il Qarabag. Il motivo è anche legato all’infortunio di Gutierrez, uscito malconcio dopo la gara con l’Atalanta: la distorsione alla caviglia lo terrà fuori circa tre settimane, limitando ancora di più le rotazioni. Non arrivano buone notizie neppure da Gilmour, ancora alle prese con la pubalgia: il centrocampista ieri si trovava a Londra per ulteriori valutazioni mediche e per stabilire un percorso terapeutico. Assente anche Lukaku, che prosegue il recupero con l’obiettivo di tornare disponibile per la sfida del 7 dicembre al Maradona contro la Juventus, ultimo appuntamento casalingo del 2025.