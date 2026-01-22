Napoli su altri esterni con Neres fuori: oltre Maldini occhio a Boga e alla pazza idea Sancho

Sono ore di grande concitazione per quanto riguarda le trattative di casa Napoli, con il club campano in maglia azzurra che appare tra le realtà più attive dell'intera Serie A, sia per quanto riguarda le cessioni che soprattutto lato acquisti. Su quest'ultimo fronte, tra l'altro, sta incidendo anche la notizia secondo cui l'infortunio di Neres sarebbe più grave del previsto.

Non a caso nelle scorse ore il Napoli ha accelerato nell'affare con l'Hellas Verona per il brasiliano Giovane Santana, ormai a un passo dall'unirsi ai campani per un affare che dovrebbe garantire un incasso di circa 20 milioni di euro alla società gialloblù. Ma non c'è solo Giovane, perché stanno continuando a emergere dei profili nel mirino del Napoli, tutti capaci di giocare sulle fasce dell'attacco.

Rimane per esempio ancora viva l'idea Daniel Maldini, che sembra in evidente uscita dall'Atalanta, dove non sta trovando granché spazio neanche con Palladino, suo 'mentore' ai tempi di Monza. Occhio anche al profilo di Jeremie Boga, ai margini del Nizza, e soprattutto però alla pazza idea Jadon Sancho, di proprietà del Manchester United ma in prestito dall'estate all'Aston Villa, dove il suo impiego fino ad ora è stato relativo. Lo riferisce Sky Sport. Proprio oggi Sancho ha trovato il suo primo gol stagionale con i Villans, che potrebbe però salutare presto, decidendo il match di Europa League sul campo del Fenerbahce.