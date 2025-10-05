Bologna, che gol su punizione di Moro: "Finalmente, l'ultimo lo avevo fatto stagione scorsa"

Dopo l'1-1 in Europa League contro il Friburgo, il Bologna torna a macinare punti in campionato. Stavolta, ai danni del malcapitato Pisa di Gilardino. Nel 4-0 finale con cui la squadra di Italiano si impone in maniera netta, uno dei gol porta la firma di Nikola Moro, centrocampista classe 1998 scelto per partire oggi titolare al fianco di Freuler.

"È stata una vittoria molto importante - ha detto Moro nel post gara -, abbiamo fatto il nostro gioco fin dall’inizio. C’è da migliorare sicuramente in trasferta, in casa abbiamo comunque l’aiuto dei nostri tifosi che fa la differenza. Il gol? L’ultimo l’avevo fatto stagione scorsa contro la Roma, finalmente è arrivato”, le parole del centrocampista - in gol con una splendida punizione - riportate dai canali ufficiali del Bologna.