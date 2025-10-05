Serie A, la classifica aggiornata: Milan, niente vetta. Juventus appaiata all'Inter

Mancava solo Juventus-Milan per concludere la 6a giornata di Serie A e chiudere la classifica aggiornata: al ritorno di Max Allegri da avversario dei bianconeri e sulla panchina rossonera all'Allianz Stadium, il big match finisce con un pari a reti bianche. Fatale il rigore fallito da Pulisic al minuto 53, le posizioni della Vecchia Signora e del Diavolo restano dunque invariate. Ossia Tudor al quinto posto ma con 12 punti, completando l'aggancio sull'Inter di Chivu e all'inseguimento del Milan, invece in terza posizione. A -2 dalla vetta presieduta da Napoli e Roma.

Di seguito la graduatoria aggiornata:

1. Napoli 15

2. Roma 15

3. Milan 13

4. Inter 12

5. Juventus 12

6. Atalanta 10

7. Bologna 10

8. Como 9

9. Sassuolo 9

10. Cremonese 9

11. Cagliari 8

12. Udinese 8

13. Lazio 7

14. Parma 5

15. Lecce 5

16. Torino 5

17. Fiorentina 3

18. Verona 3

19. Genoa 2

20. Pisa 2