Serie A, la classifica aggiornata: Milan, niente vetta. Juventus appaiata all'Inter
Mancava solo Juventus-Milan per concludere la 6a giornata di Serie A e chiudere la classifica aggiornata: al ritorno di Max Allegri da avversario dei bianconeri e sulla panchina rossonera all'Allianz Stadium, il big match finisce con un pari a reti bianche. Fatale il rigore fallito da Pulisic al minuto 53, le posizioni della Vecchia Signora e del Diavolo restano dunque invariate. Ossia Tudor al quinto posto ma con 12 punti, completando l'aggancio sull'Inter di Chivu e all'inseguimento del Milan, invece in terza posizione. A -2 dalla vetta presieduta da Napoli e Roma.
Di seguito la graduatoria aggiornata:
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
