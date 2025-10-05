Il Milan ci crede, ma contro la Juventus viene tradito dal suo uomo migliore

Il Milan trova un punto allo Stadium contro la Juventus nel posticipo della sesta giornata di Serie A, ma è costretto a recriminare soprattutto per il rigore sbagliato da Christian Pulisic al 53' della partita. La più clamorosa delle occasioni, fra le molte costruite da un buonissimo Milan.

Sì, proprio lui. Quel Pulisic che fino a questo momento della stagione è stato il migliore nel Milan di Allegri non soltanto in termini di prestazioni e voti, ma proprio sotto l'aspetto dei gol e dei numeri. A Torino, il pallone calciato in curva dagli undici metri stride infatti con i numeri che lo statunitense ha fin qui raccolto. Per carità, nessuna bocciatura (al di là dell'insufficienza di stasera) e nessun processo nei confronti di un giocatore che resta centrale in un Milan che comunque si presenta alla sosta per le Nazionali al secondo posto solitario in classifica.

I numeri - Pulisic - tanto per rinfrescare la memoria - col gol al Napoli nella scorsa giornata aveva trovato la rete in tre partite di fila con il Milan tra tutte le competizioni per la prima volta dal settembre 2024. E restando prettamente al massimo campionato, inoltre, l'attaccante made in USA dall'esordio in Serie A (stagione 2023/24) era diventato nell'ultimo turno il giocatore che ha preso parte a più gol nelle ultime tre stagioni del massimo torneo: 46 (27 reti, 19 assist). Stavolta, l'occasione di arricchire lo score sfuma dagli undici metri, anche se per una volta si può chiudere un occhio.