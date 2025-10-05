Juve-Milan, Allegri a Landucci dopo il rigore sbagliato da Pulisic: "Gliel'ho detto, non di piatto!"
Poteva sbloccarsi all’inizio del secondo tempo la partita tra Juventus e Milan, con un calcio di rigore fischiato in favore dei rossoneri e sbagliato però da Christian Pulisic al 53'.
In panchina l'allenatore rossonero Max Allegri non aveva assistito al tiro e ha chiesto conto al suo vice Landucci. Terminata la spiegazione, ha quindi detto al suo secondo: “Gliel’avevo detto di non tirare i rigori di piatto!”, come riferito dal bordocampista di DAZN.
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
