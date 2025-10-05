Sambenedettese, Konaté: "Rinnovo segno di fiducia, voglio continuare a crescere qui"

Festa doppia per Amadou Konaté, protagonista nel successo della Sambenedettese contro la Torres e fresco di rinnovo fino al 2028. L’attaccante rossoblù, nel post partita, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il momento che sta vivendo e per la vittoria della squadra.

"Questo rinnovo è un riconoscimento del lavoro che stiamo facendo ogni settimana - ha esordito -. In campo si è visto il frutto dell’impegno del gruppo: abbiamo disputato una grande partita e ottenuto un risultato importante", ha dichiarato Konaté, visibilmente emozionato.

Con grande umiltà, il giocatore ha poi aggiunto: "Sono contento, ma so che devo continuare a lavorare. Ogni partita mi aiuta a capire dove posso migliorare e a crescere passo dopo passo. Sto trovando fiducia e consapevolezza, ma voglio dare ancora di più".

Infine, un pensiero dedicato alla squadra e all’ambiente rossoblù: "Questa Sambenedettese è fortissima, non solo per i giocatori ma per lo spirito che abbiamo. Il gruppo è unito, tutti remiamo nella stessa direzione e questo fa la differenza. Il mio obiettivo è continuare a crescere qui e ripagare la fiducia della società e dei tifosi", ha concluso.