Genoa, Ostigard ha saltato il Napoli per infortunio. Non raggiungerà la Norvegia in ritiro
C'è un altro cambio di programma in vista della pausa nazionali di ottobre, stavolta in casa Norvegia. Infatti, la Federcalcio dei Leoni ha annunciato l'assenza di Leo Ostigard dal ritiro con la Nazionale e dunque nelle partite contro Israele (Qualificazioni Mondiali 2026) e Nuova Zelanda (amichevole).
Svelato il motivo per cui il difensore del Genoa ha saltato anche il confronto diretto con la ciurma di Conte, senza nemmeno essere convocato: a causa di una frattura alle costole. Per tappare il buco in difesa visto il forfait dell'ex Napoli, il commissario tecnico Stale Solbakken ha chiamato il centrale del Brann Eivind Helland.
La lista aggiornata dei convocati di ottobre
Portieri: Mathias Dyngeland (Brann), Orjan Hsskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford).
Difensori: Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Andreas Hanche-Olsen (Magonza), Eivind Helland (Brann).
Centrocampisti: Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Manchester City), Aron Dønnum (Tolosa), Felix Horn Myhre (Brann), Antonio Nusa (Lipsia), Andreas Schjelderup (Benfica), Martin Odegaard (Arsenal), Thelo Aasgaard (Rangers).
Attaccanti: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton), Aune Heggebo (West Bromwich), Alexander Sorloth (Atletico Madrid).
Tutte le partite in programma della Norvegia
11 ottobre: Norvegia - Israele, Ullevaal Stadion (Qualificazioni Mondiali)
14 ottobre: Norvegia - Nuova Zelanda, Ullevaal Stadion (Amichevole)
13 novembre: Norvegia - Estonia, Ullevaal Stadion (Qualificazioni Mondiali)
16 novembre: Italia - Norvegia, San Siro (Qualificazioni Mondiali)
