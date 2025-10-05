Ternana, Liverani: "Buona reazione, ma questa non è ancora la squadra che voglio"

La Ternana centra una vittoria preziosa in rimonta contro il Pineto (2-1) e il tecnico Fabio Liverani commenta così la prestazione dei suoi in sala stampa.

"La partenza non è stata buona, sintomo che non eravamo concentrati. Poi devo dire che la squadra ha avuto un’ottima reazione: abbiamo macinato gioco, creato le occasioni per il pareggio e poi siamo riusciti a vincerla. Credo che abbiamo ritrovato anche giocate che facciamo durante la settimana, ma che nel primo tempo non avevamo mostrato per mancanza di velocità. Dopo il gol subito la musica è cambiata. Abbiamo pareggiato e prima del raddoppio avevamo già sfiorato il gol più volte con Dubickas, Ndrecka e Orellana", ha spiegato l’allenatore rossoverde.

Nonostante la vittoria, Liverani mantiene i piedi per terra: "La squadra ha fatto una buona gara, ma non siamo ancora la Ternana che voglio vedere. Lo facciamo solo a tratti. Però ci mettiamo il cuore, andiamo oltre le difficoltà: lavoriamo su questo, sul carattere e sulla volontà. Ora serve migliorare nella qualità".

Sul posizionamento di Garetto più avanzato: "Ha le caratteristiche per arrivare da dietro, nel 3-5-2 può accompagnare i compagni. Orellana aveva speso tanto e ho voluto inserire più equilibrio con un centrocampo quantitativo. Sono soddisfatto della sua prestazione".

Infine, sulla scelta di schierare Leonardi accanto a Dubickas: "Ferrante era indietro perché ha saltato una settimana. Leonardi lo volevo vedere dall’inizio: ha qualità e deve capire che può essere utile anche lontano dall’area. Dubickas e Ferrante si cercano di più, mentre Leonardi ama l’uno contro uno. Avere attaccanti con caratteristiche diverse ci evita di essere prevedibili", ha concluso.