Napoli, tabù trasferta e clean sheet sfatati. Anguissa è l'uomo in più di Conte

Il Napoli dà seguito al successo contro l’Inter e conquista tre punti fondamentali al Via del Mare, battendo il Lecce 1-0. Una vittoria tutt’altro che semplice, arrivata grazie alla zampata di un Anguissa in stato di grazia: come contro il Cagliari ad agosto, è ancora il centrocampista camerunese a decidere una trasferta delicatissima.

Gli azzurri tornano così a sorridere lontano dal Maradona dopo un mese e mezzo e ritrovano un clean sheet che mancava da nove partite, segnali tangibili di una solidità finalmente consolidata. E dire che la partita si era messa in salita nella ripresa, quando Milinkovic-Savic ha dovuto blindare il risultato neutralizzando il rigore di Camarda, gesto decisivo tanto quanto il gol di Anguissa. Lì si è visto il carattere della squadra, capace di soffrire e reagire, restando aggrappata al primato in classifica in solitaria almeno fino al risultato della Roma.

Nel post-partita Antonio Conte ha sottolineato proprio l’aspetto mentale come chiave della crescita: "Partite così, dopo gare pesanti come quella con l’Inter, tolgono molte energie. Ma tutto parte dalla testa: prima la mente, poi il cuore e le gambe". Il tecnico ha anche rispedito al mittente le critiche sulla gestione delle difficoltà iniziali: "Ci si dimentica troppo facilmente del percorso fatto. Si parla di vantaggi dagli infortuni, siamo all’assurdo".

Conte ha poi elogiato Anguissa e il contributo dei centrocampisti d’inserimento, soffermandosi sulle prove di Elmas e Gilmour e sull’impatto di Lang dal primo minuto. "Continuiamo così". il messaggio finale. E il Napoli, ora più che mai, sembra essersi rimesso sulla strada giusta.