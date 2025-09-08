Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, testa alla sfida con la Fiorentina: Hojlund si candida per una maglia da titolare

Napoli, testa alla sfida con la Fiorentina: Hojlund si candida per una maglia da titolareTUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:08Serie A
di Andrea Piras

Riparte la Serie A. Questa sera la Nazionale di Gennaro Gattuso scenderà in campo contro Israele per cercare punti importanti per la qualificazione al Mondiale, poi sarà solo un avvicinamento alla prossima giornata, la terza, di campionato. Riprende la corsa in vetta alla classifica con il Napoli a punteggio pieno. La squadra di Antonio Conte deve difendere il titolo di campione d'Italia e in questo mercato ha dato una prova di forza acquistando tanti giocatori importanti che hanno dato molte opportunità di formazione al tecnico salentino.

L'impegno non sarà dei più facili visto che sfideranno la Fiorentina di Stefano Pioli. Una partita insidiosa ma che dovrà rappresentare il riscatto di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è reduce da una gara opaca contro il Cagliari è deve tornare a trascinare il gruppo come lui sa fare. Scontato il suo impiego dal primo minuto nella zona nevralgica del campo.

Chi potrebbe giocare dall'inizio, vista l'emergenza in attacco è Rasmus Hojlund. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la punta ex Manchester United, si candida per una maglia da titolare con l'obiettivo di guidare il reparto offensivo. E non solo. Dal rientro di Lukaku si contenderà il ruolo di centravanti con il belga.

Articoli correlati
Israele-Italia, le probabili formazioni: Gattuso passa al 4-3-3, cambi in difesa Israele-Italia, le probabili formazioni: Gattuso passa al 4-3-3, cambi in difesa
Napoli, non solo notizie negative: un rientro anticipato e De Bruyne scatenato Napoli, non solo notizie negative: un rientro anticipato e De Bruyne scatenato
Italia, ecco i quattro esclusi per la sfida di questa sera: Mattia Zaccagni va in... Italia, ecco i quattro esclusi per la sfida di questa sera: Mattia Zaccagni va in tribuna
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Gosens: "L'Atalanta mi ha cercato. Firenze e Bergamo ormai sono casa... Fiorentina, Gosens: "L'Atalanta mi ha cercato. Firenze e Bergamo ormai sono casa mia"
Barzagli: "Ho visto un'Italia convinta, con la cattiveria giusta. Gattuso sarà contento"... Barzagli: "Ho visto un'Italia convinta, con la cattiveria giusta. Gattuso sarà contento"
Il Genoa vuole blindare il suo capitano: pronto il rinnovo fino al 2028 per Vasquez... Il Genoa vuole blindare il suo capitano: pronto il rinnovo fino al 2028 per Vasquez
Lazio, non è solo 4-3-3: Sarri studia una variante tattica in vista delle prossime... Lazio, non è solo 4-3-3: Sarri studia una variante tattica in vista delle prossime partite
Milan, Nkunku ha impressionato Allegri: e il tecnico studia più opzioni per schierare... Milan, Nkunku ha impressionato Allegri: e il tecnico studia più opzioni per schierare il francese
Como, Ramon: "Non ci poniamo limiti. La Serie A campionato un po’ più fisico della... Como, Ramon: "Non ci poniamo limiti. La Serie A campionato un po’ più fisico della Liga"
Israele-Italia, le probabili formazioni: Gattuso passa al 4-3-3, cambi in difesa Israele-Italia, le probabili formazioni: Gattuso passa al 4-3-3, cambi in difesa
Julio Velasco: "Mai invidiato i colleghi del calcio. Giusto resti lo sport numero... Julio Velasco: "Mai invidiato i colleghi del calcio. Giusto resti lo sport numero uno in Italia"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Dal derby d’Italia uscirà l’anti Napoli. Con Bremer, Yildiz e i bomber David e Vlahovic è una Juve da scudetto. Tudor e Chivu sono grandi incognite. Occhi alla Roma di Gasp e Dybala
Le più lette
1 Dal derby d’Italia uscirà l’anti Napoli. Con Bremer, Yildiz e i bomber David e Vlahovic è una Juve da scudetto. Tudor e Chivu sono grandi incognite. Occhi alla Roma di Gasp e Dybala
2 Nico Paz, il gioiello per cui nessuno formalizza offerte. Perché c'è il Real Madrid
3 Milan vicino a piazzare l'esubero Adli: cifre e dettagli dell'offerta (vincente?) dell'Al Shabab
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 settembre
5 Italia, ecco i quattro esclusi per la sfida di questa sera: Mattia Zaccagni va in tribuna
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Israele-Italia, le probabili formazioni: Gattuso passa al 4-3-3, cambi in difesa
Immagine top news n.1 Italia, ecco i quattro esclusi per la sfida di questa sera: Mattia Zaccagni va in tribuna
Immagine top news n.2 Italia, Gattuso avvisa: "Israele diverso dall'Estonia. Due punte? Domani vedrete"
Immagine top news n.3 Chi vuole può ancora acquistare gli svincolati: le migliori occasioni a costo zero
Immagine top news n.4 Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo per far ritorno a Napoli. Le ultime sull'infortunio del difensore
Immagine top news n.5 Italia, allenamento a Coverciano e poi partenza per l'Ungheria. Zaccagni a parte: le ultime
Immagine top news n.6 L'allenatore del Galatasaray: "Volevamo Calhanoglu, ma l'Inter non era disposta a venderlo"
Immagine top news n.7 Adli dal Milan all'Al Shabab, ci siamo quasi. Pronto contratto triennale da 6 milioni l'anno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.2 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Immagine news podcast n.3 Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa
Immagine news podcast n.4 Il retroscena sul mancato trasferimento di Kolo Muani alle Juve e l'affare Zhegrova
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: “Poche operazioni per migliorarci. Svincolati? Siamo a posto”
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Atalanta meno ambiziosa con Juric. Milan da scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Milan, ottima rosa. Juve, giusto non prendere Kolo Muani"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Gosens: "L'Atalanta mi ha cercato. Firenze e Bergamo ormai sono casa mia"
Immagine news Serie A n.2 Barzagli: "Ho visto un'Italia convinta, con la cattiveria giusta. Gattuso sarà contento"
Immagine news Serie A n.3 Il Genoa vuole blindare il suo capitano: pronto il rinnovo fino al 2028 per Vasquez
Immagine news Serie A n.4 Lazio, non è solo 4-3-3: Sarri studia una variante tattica in vista delle prossime partite
Immagine news Serie A n.5 Milan, Nkunku ha impressionato Allegri: e il tecnico studia più opzioni per schierare il francese
Immagine news Serie A n.6 Como, Ramon: "Non ci poniamo limiti. La Serie A campionato un po’ più fisico della Liga"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Torna in campo la Serie B: date e orari dalla 4ª alla 12ª giornata del campionato 2025-26
Immagine news Serie B n.2 Maggiore: "Volevo solo il Bari. Ringrazio la Salernitana per essermi venuta incontro"
Immagine news Serie B n.3 Una Serie B nel segno dell'italianità e della gioventù: quasi la metà dei tesserati è U23
Immagine news Serie B n.4 Serie B, ufficializzate date e orari dalla 4ª alla 12ª giornata del campionato 2025-26
Immagine news Serie B n.5 Spezia, futuro ancora da decidere per Daniele Verde: proposta dall’AEL Larissa
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Botturi: "Non siamo preoccupati per Ruocco. Entella? Tre fattori da considerare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera, Menichini tuona: "L'espulsione di Corradini frutto di un eccesso di pignoleria"
Immagine news Serie C n.2 D'Alesio: "Sono a tutti gli effetti il mister del Rimini. Nuovi giocatori? A regola arriveranno"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, è sempre mercato: valutazioni sugli svincolati. E domenica abbraccio col pubblico
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il riepilogo della terza giornata: Lecco, Arezzo e Catania in vetta nei tre gironi
Immagine news Serie C n.5 Trento, Tabbiani soddisfatto dopo il pari di Novara: "Punto prezioso, lo spirito è quello giusto"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo dopo il successo sull’Arzignano: "Nessuno ha il posto garantito, serve più intensità"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women’s Cup, si chiude la seconda giornata: risultati e classifiche
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women’s Cup, Bargi risponde a Kruse: 1-1 tra Como e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, Sassuolo e Ternana si dividono la posta in palio: finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, 2ª giornata: Sassuolo-Ternana 0-0 al 45'
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Woman, Canzi dopo il ko con la Lazio: "Non sempre si può dominare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, 2ª giornata: Juve ko al 93'. Pari fra Napoli e Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso