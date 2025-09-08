Napoli, testa alla sfida con la Fiorentina: Hojlund si candida per una maglia da titolare
Riparte la Serie A. Questa sera la Nazionale di Gennaro Gattuso scenderà in campo contro Israele per cercare punti importanti per la qualificazione al Mondiale, poi sarà solo un avvicinamento alla prossima giornata, la terza, di campionato. Riprende la corsa in vetta alla classifica con il Napoli a punteggio pieno. La squadra di Antonio Conte deve difendere il titolo di campione d'Italia e in questo mercato ha dato una prova di forza acquistando tanti giocatori importanti che hanno dato molte opportunità di formazione al tecnico salentino.
L'impegno non sarà dei più facili visto che sfideranno la Fiorentina di Stefano Pioli. Una partita insidiosa ma che dovrà rappresentare il riscatto di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è reduce da una gara opaca contro il Cagliari è deve tornare a trascinare il gruppo come lui sa fare. Scontato il suo impiego dal primo minuto nella zona nevralgica del campo.
Chi potrebbe giocare dall'inizio, vista l'emergenza in attacco è Rasmus Hojlund. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la punta ex Manchester United, si candida per una maglia da titolare con l'obiettivo di guidare il reparto offensivo. E non solo. Dal rientro di Lukaku si contenderà il ruolo di centravanti con il belga.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.