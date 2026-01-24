Napoli, torna d'attualità il nome di Juanlu Sanchez per la difesa. Piace anche Fortini

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi a Giovane e nei prossimi giorni conta di chiudere almeno un secondo innesto. Gli azzurri cercano altri rinforzi e la priorità sembra essere un quinto di centrocampo. Il primo nome per quel ruolo è quello di Juanlu Sanchez, già cercato in estate e che è tornato di moda negli ultimi giorni.

Ma il nome del giocatore del Siviglia non è l’unico della lista, fa sapere Sky Sport. Infatti, piace anche Niccolò Fortini della Fiorentina, la cui scadenza di contratto mette a rischio il suo futuro in viola.