Napoli, tutti i dubbi di Conte: il tecnico pensa alla gara col Toro con un occhio alla Champions

Torino, PSV Eindhoven e Inter. Un trittico di partite molto importanti per il Napoli per mantenere la vetta della classifica da una parte e per continuare il percorso in Champions League senza intoppi. Sarà una settimana importante per Antonio Conte che dovrà fare i conti con due gare difficili e uno scontro diretto da non sbagliare. Servirà fare le scelte giuste anche per quanto riguarda la formazione da schierare. Il tecnico azzurro infatti sta effettuando le prime valutazioni con quattro maglie da assegnare per la partita contro i granata.

Ovviamente, come giusto che sia, il pensiero sarà rivolto alla gara contro i granata del “Grande Torino” ma ovviamente il pensiero è anche rivolto al dispendio di energie in vista della sfida infrasettimanale. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo dubbio riguarda il portiere con Milinkovic-Savic che potrebbe essere il favorito su Meret che poi a sua volta potrà giocare nelle prossime due partite.

Il secondo riguarda i quattro che saranno in appoggio del centravanti che sarà Hojlund. A destra infatti Neres insidia Politano che, in questo momento sembra essere in vantaggio. Gli altri due ballottaggi sono in difesa con Beukema e Marianucci che si giocano una maglia da titolare al fianco di Juan Jesus e Spinazzola che si contenderà un posto con Olivera a sinistra.