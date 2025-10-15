Il Napoli alla carica per Juanlu: a gennaio nuova offensiva per il difensore del Siviglia

Il mercato non è ancora iniziato ma in casa Napoli si inizia già a guardarsi attorno. Due mesi e mezzo, o poco più, al via alle trattative con il club partenopeo che vuole cercare di rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Antonio Conte. Il reparto che necessita di qualche intervento sembra essere la retroguardia, specialmente l’esterno con una possibile alternativa a Giovanni Di Lorenzo per la corsia destra. Il nome sempre in voga in questo momento è sempre quello di Juanlu Sanchez sogno estivo della formazione partenopea ma che alla fine non si è concretizzato.

Per il momento lo spagnolo sta avendo il giusto spazio al Siviglia. Le partite collezionate sono state infatti sei per un totale di 402 minuti, una media di un’ora a gara, e in quattro di queste è partito dal primo minuto. Lo scorso agosto, era stata presentata un’offerta (considerata soddisfacente dagli andalusi) da circa 18 milioni di euro più eventuali bonus mentre al ragazzo era stato proposto un quinquennale da due milioni di euro a stagione.

Adesso si tratta soltanto di sistemare alcuni dettagli e, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci una nuova offerta per poter arrivare al giocatore nel mese di gennaio.