Esclusiva TMW Gautieri: “Baldini maestro di calcio e vita. Con Gattuso andremo al Mondiale”

“Affidare la panchina a Silvio Baldini è stata la scelta migliore. Nel calcio serve gente di valore come lui. La squadra poi gioca un buon calcio e questo è un altro elemento importante”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri, ieri presente alla partita della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini.

Cosa ha portato in più Baldini?

“Entra nella testa dei calciatori. Insegna calcio e vita”.

E la Nazionale di Gattuso?

“Gattuso sta facendo un buon lavoro. Non era facile subentrare in una situazione come quella della Nazionale. Gattuso ha portato quel qualcosa in più. L’Italia è più forte ma bisogna capire come si arriva”.