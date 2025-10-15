Esclusiva TMW
Gautieri: “Baldini maestro di calcio e vita. Con Gattuso andremo al Mondiale”
“Affidare la panchina a Silvio Baldini è stata la scelta migliore. Nel calcio serve gente di valore come lui. La squadra poi gioca un buon calcio e questo è un altro elemento importante”. Così a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri, ieri presente alla partita della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini.
Cosa ha portato in più Baldini?
“Entra nella testa dei calciatori. Insegna calcio e vita”.
E la Nazionale di Gattuso?
“Gattuso sta facendo un buon lavoro. Non era facile subentrare in una situazione come quella della Nazionale. Gattuso ha portato quel qualcosa in più. L’Italia è più forte ma bisogna capire come si arriva”.
