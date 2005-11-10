Napoli, vicina l'intesa per il nuovo stadio: 70mila posti e nuovo skybox. Le novità

Arrivano aggiornamento importanti sul nuovo stadio del Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, si starebbe avvicinando l’accordo fra il club del presidente Aurelio De Laurentiis e Q8 per la cessione dell’area dove costruire il nuovo impianto della formazione partenopea. Dialoghi in corso insomma per cercare di arrivare al più presto alla nuova casa dei partenopei che lascerebbero così il “Maradona”.

La situazione

L’area individuata sarebbe quella dell’area area della raffineria di San Giovanni a Teduccio all’altezza di via De Roberto e la strada provinciale delle Brecce. Da risolvere però alcune questioni legate alle modalità con gli azzurri che non vorrebbe rilevare l’intera area ma soltanto quella che sarà interessata dallo stadio.

70mila spettatori

Le tempistiche sono state svelate poi all’interno del quotidiano con 24-30 mesi complessivi per la costruzione. La capienza sarà di circa 70mila spettatori con 120 skybox che saranno all’avanguardia e ampie aree parcheggio oltre anche alla presenza di un parco pubblico.