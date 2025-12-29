Nell'attacco della Roma c'è un Soule che macina numeri. Eguagliato lo score della passata stagione

"Come avevo detto dopo la sconfitta di Torino, ci servivano i tre punti per rimanere dove siamo, e ci siamo riusciti". Parole di Matias Soule, ancora protagonista nella Roma come spesso gli è capitato in questa prima parte di stagione. Anche nel 3-1 della Roma al Genoa, c'è la sua firma: il gol che sblocca la gara e altre giocate (prima del cambio per infortunio). "Possiamo migliorare ancora tanto, soprattutto quando giochiamo contro le squadre che sono sopra di noi, ma il campionato è lungo".

Già, il campionato è ancora lungo. La Roma ha tutto il tempo per incamerare altri punti, mentre lo stesso Soule avrà l'occasione - a partire dalla prime gare del 2026 - di incrementare il bottino personale. Intanto, il classe 2003 macina numeri. E che numeri.

Con la rete nel posticipo della 17^ giornata di Serie A, infatti, Matias Soule arriva a cinque gol in 17 presenze in questa Serie A, eguagliando quanto fatto nell’intero scorso campionato (cinque reti ma in 27 match). Nella stagione in cui gli si chiede la consacrazione, un dato che fa ben sperare.