Roma, Soulé: "Voglio vincere un trofeo. De Rossi? L'ho ringraziato"

La Roma archivia la sconfitta contro la Juventus e torna alla vittoria battendo 3-1 il Genoa all'Olimpico nel posticipo della 17ª giornata di Serie A. I giallorossi chiudono la pratica nel primo tempo con le reti di Soulé al 14', Koné al 19' e Ferguson al 31'. Al 42' della ripresa arriva il gol della bandiera degli ospiti firmato da Ekhator. L'attaccante giallorosso Matias Soulé ha commentato la prestazione e gli obiettivi futuri ai microfoni di Dazn.

Se dovessi scegliere un obiettivo, anche personale, per il 2026, che cosa ti viene in mente? Cosa vuoi raggiungere?

"Ovviamente vorrei vincere con la Roma un trofeo, quindi questo è l'obiettivo che è mio individualmente, ma anche penso della squadra. Stiamo lavorando per questo. Ancora è presto, però siamo lì e dobbiamo continuare così."

Abbiamo visto un bellissimo abbraccio a inizio partita e anche alla fine con Daniele De Rossi. Che cosa c'era lì?

"Un ringraziamento soprattutto a lui, perché parte del fatto che sono venuto qui è stata merito suo. Mi ha raccontato tutto di quello che era la Roma, poi sono venuto qui anche grazie a lui. L'ho ringraziato già prima, lui già lo sa. Qua per la gente è una leggenda, quindi l'ho ringraziato tanto. Io voglio continuare a lavorare perché ovviamente lo so, il mister chiede tanto a me, è molto esigente. Anche nel 2026 io continuerò a spingere."