Ngonge saluta il Torino e la Serie A? Sul belga c'è il forte pressing del Maiorca

Cyril Ngonge è pronto a salutare il Torino e la Serie A? Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, per l'attaccante belga di proprietà del Napoli, attualmente in prestito con diritto di riscatto ai granata, si potrebbero aprire le porte della Liga spagnola.

Sul classe 2000, infatti, sarebbe finito il mirino del Maiorca e la trattativa, scrive il giornalista sul proprio account di X, sarebbe avanzata, con il club delle Baleari che starebbe spingendo per chiudere il colpo.

Dopo un inizio carriera trascorsa tra Belgio e Olanda, Ngonge è arrivato in Italia, all'Hellas Verona, nel 2023. Dopo una stagione, l'ala si è trasferita al Napoli dove non è mai riuscito a trovare il giusto spazio. Questa estate è arrivato il prestito al Torino ma finora, pur ritrovando il mentore che lo aveva lanciato in gialloblu Marco Baroni, è stato impiegato per 22 partite ma soltanto in 12 di esse da titolare, segnando appena un gol.