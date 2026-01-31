Ufficiale Torino, risolto il prestito di Ngonge. Il belga torna a Napoli: lo aspetta l'Espanyol

Cyril Ngonge è pronto a salutare la Serie A e ad approdare in Spagna dove lo aspettano i catalani dell’Espanyol. Il giocatore, infatti, ha appena risolto il prestito che lo legava al Torino ed è pronto a tornare a Napoli. Un passaggio solo temporaneo prima di andare nuovamente via, visto che come detto il club iberico ha ormai raggiunto l’accordo con gli azzurri per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

I granata hanno comunicato l’addio attraverso il seguente comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali:

“Il Torino Football Club comunica di aver definito con la Società Sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Cyril Ngonge. Il Torino saluta Cyril augurandogli ogni bene per il proseguimento della sua carriera”.

In questi sei mesi, con la maglia del Torino, Ngonge (25 anni) ha messo a referto 23 presenze facendo solo un gol e due assist.