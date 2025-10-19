Nico Paz fa rumore anche in Argentina: "Partidazo, il più determinante in A"

Un'altra super prestazione di Nico Paz contribuisce - con un gol e un assist - alla vittoria del Como di Cesc Fabregas contro la Juventus. 2-0 per i lariani, che si godono una classifica che li vede ora a -3 dalla vetta, in attesa del risultato del Milan di questa sera.

Il fantasista, rimasto al Como in accordo con il Real Madrid - che detiene su di lui il diritto di recompra - continua così con il suo percorso di crescita verticale: domenica dopo domenica, l'argentino continua a dare l'impressione di essere sempre più determinante e di meritare grandi palcoscenici.

Il suo avvio di stagione ha attirato ovviamente l'attenzione anche in Patria, dove immaginano per lui un grande futuro in Nazionale. Il quotidiano Olé apre il suo portale online in queste ore con il seguente titolo: "Partidazo de Nico Paz en la victoria del Como ante Juventus: golazo y asistencia". Non c'è nemmeno bisogno di tradurlo.

Gli fa eco Clarin che sottolinea i suoi numeri: "Nico Paz, il giocatore più decisivo della Serie A: gol e assist della stella della Nazionale argentina nella vittoria del Como sulla Juventus".

I numeri cui fanno riferimento sono sotto gli occhi di tutti: Nico Paz ha partecipato fino a qui ad 8 reti dei suoi, con 4 gol e 4 assist, numeri alla pari nei top-5 campionati a quelli di Vinicius Jr e di Luis Diaz, per rendere l'idea.