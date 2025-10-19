Como, Nico Paz: "La gente si identifica in me, orgoglioso di giocare per l'Argentina"
Nico Paz, numero 10 del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sulla Juventus: "La gente si identifica in me e per me è un sogno di quando ero bambino che si realizza. Stare con l'Argentina è un orgoglio, sono tornato un po' stanco ma va bene così".
