Non c'è solo la Juve su Chiesa, Brescianini-Fiorentina e Ngonge-Atalanta: le top news delle 13

Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lorenzo Lucca giallorosso e Artem Dovbyk azzurro. Ne parla La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i due giocatori potrebbero rilanciarsi proprio cambiando aria. Senza dimenticare l'intreccio tra le medesime squadre per Giacomo Raspadori, oggi all'Atletico Madrid.

L'Inter continua a cercare soluzioni per la fascia destra dopo l'infortunio accorso a Denzel Dumfries. Sfumato Joao Cancelo, tra gli obiettivi di Giuseppe Marotta e degli altri uomini mercato c'è pure Nahuel Molina, esterno che ha il contratto in scadenza nel 2027 con l'Atletico Madrid. Nelle ultime gare dei Colchoneros è rimasto in panchina e non è più così certo di far parte del progetto degli spagnoli, anche perché Simeone potrebbe lasciare a fine stagione. Non è da escludere neanche la pista che porta al ritorno di Mattia Zanotti, che al Lugano sta facendo una discreta carriera. La società di Viale della Liberazione vanta una percentuale sulla rivendita e quindi l'operazione non sarebbe troppo onerosa.

Federico Chiesa è un'occasione reale, che la Juventus vuole e deve cogliere. Il problema è che sul classe '97 ci sono anche gli occhi del Napoli e della Roma, con i giallorossi che hanno fatto un timido sondaggio nelle ultime ore. I bianconeri sanno che l'opzione preferita dall'esterno è il ritorno a Torino perché non gli è piaciuto come ha salutato la Vecchia Signora. Manca ancora l'ok del Liverpool per lasciarlo andare. I Reds chiedono circa 12 milioni di euro, ovvero la stessa cifra che hanno sborsato un anno e mezzo fa per acquistarlo.

È Marco Brescianini il centrocampista che potrebbe presto arrivare alla Fiorentina e aiutare la squadra a risollevarsi dopo un girone d'andata decisamente deludente. Secondo quanto raccolto da TMW, la formula con cui potrebbe arrivare dall'Atalanta è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro in caso di salvezza da parte degli uomini di Vanoli. La trattativa è entrata in una fase decisiva, con i viola che hanno fretta di chiudere perché vogliono rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni.

L'Atalanta ha mosso un primo passo verso Cyril Ngonge, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Torino. Sedici le presenze in questa stagione, con un gol e un assist, il belga non è riuscito a integrarsi alla perfezione in granata. Per questo sono fitti i contatti per interrompere la sua esperienza e cambiare situazione. A Bergamo hanno un particolare occhio di riguardo per quello che è successo e succede a Verona - basti pensare a Giovane, che piace molto in caso di addio di Maldini - e Ngonge è stato il salvatore fino allo spareggio contro lo Spezia. Sarebbe, probabilmente, il sostituto di Lazar Samardzic qualora si concretizzasse la cessione. Perché la valutazione è da 20 milioni di euro e per ora non si apre a un prestito con diritto di riscatto. Serbo quindi congelato in attesa di sviluppi a breve giro di posta. Invece Ngonge piace anche alla Fiorentina.