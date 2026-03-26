Non è per niente facile. L'Italia non riesce a sfondare, 0-0 al 45' contro l'Irlanda del Nord

Non siamo ancora riusciti a sbloccarla. Dopo 45 minuti, l'Italia si trova in un terreno più fertile per la squadra di O'Neill che per gli azzurri. La partita la stanno facendo i ragazzi di Gattuso, certo, ma l'Irlanda del Nord è squadra tignosa. Una squadra che con le armi a disposizione sta facendo tutto quello che le è possibile e anche qualcosa in più. Noi invece non riusciamo a spezzare la barricata: al duplice fischio allo Stadio di Bergamo è ancora 0-0, un risultato che abbiamo fin qui provato a sbloccare in maniera troppo poco convinta.

L'Italia è scena in campo con la miglior formazione possibile, Bastoni recuperato è stato schierato al centro della difesa a tre con Mancini e Calafiori. Politano e Dimarco gli esterni del centrocampo a cinque, Kean e Retegui al centro dell'attacco. Il canovaccio della partita è sembrato chiaro fin dai primi minuti, contro il 5-4-1 dei nordirlandesi è stata la squadra di Gattuso a fare la partita fin dai primi istanti. Il primo calcio d'angolo al terzo minuto, un altro al sesto che ha prodotto la prima occasione del match firmata Dimarco. Col sinistro, il laterale dell'Inter ha chiamato in causa il giovane portiere Charles che ha respinto il pallone tra le gambe di un Retegui non lesto nello sfruttare l'occasione.

La squadra di O'Neill fin qui ha fatto esattamente ciò che ci si aspettava facesse. Grande aggressività e lanci lunghi. Ogni volta che ne ha avuto la possibilità, campanili nell'area di Donnarumma sperando nella spizzata giusta. Che non è arrivata, ma è un fattore da tenere in considerazione fino alla fine del match. Al 21esimo Galbraith, il calciatore più talentuoso tra i britannici, ha provato anche a spaventare l'Italia con una percussione per vie centrali, ma la sua conclusione dal limite dell'area dopo una deviazione è finita docilmente tra le braccio del nostro capitano.

E l'Italia? Ha avuto un ritmo troppo compassato per una decina di minuti, salvo poi tornare nuovamente a spingere sull'acceleratore dopo la mezz'ora. Al 34esimo sull'ennesimo corner per gli azzurri ci ha provato Bastoni con un colpo di testa: decisiva la deviazione di Spencer. Al 39esimo ci ha provato Moise Kean con una conclusione dal limite dell'area finita sopra lo specchio della porta. Poi Bastoni di testa su un corner calciato da Dimarco: pallone sopra la traversa. E' ancora troppo poco: dobbiamo continuare a insistere senza però farci prendere dal panico. Dobbiamo sbloccarla.