La storia di Saelemaekers: "Sono la prova che il talento da solo non basta per farcela"

La carriera di Alexis Saelemaekers nasconde una storia che merita di essere raccontata. Perché nelle giovanili dell'Anderlecht non è mai stato considerato un "top player" in prospettiva futura e in prima squadra, anche sotto la guida di Vincent Kompany (attuale allenatore del Bayern Monaco), finiva spesso in panchina. Quando arrivò il Milan a prenderlo nel 2020, ci fu del sarcasmo: "Cosa ci va a fare lì?". L'esterno belga ricorda tutto: "Sono la prova che il talento da solo non basta per farcela. Ho fatto dei sacrifici e sono stato ricompensato", ha raccontato nell'intervista rilasciata a Nieuwsblad.

Per trovare un posto fisso nell'undici del Milan ha dovuto passare per prestiti tra Bologna e Roma, finché questa stagione si è guadagnato la maglia da titolare sotto la guida di Allegri. "E non ho intenzione di sedermi sugli allori", la sottolineatura di Saelemaekers. "Prendiamo il Mondiale in America: perché non dovremmo sognare? Se lavoriamo sodo, tutti insieme, chissà...".

Oltre ad avere la fiducia incondizionata di Allegri, anche il CT del Belgio Rudi Garcia tiene Saelemaekers fortemente in considerazione. Durante le qualificazioni Mondiali è sceso in campo 7 volte. Anche se non c'è certezza a riguardo: "La concorrenza è enorme. Non è perché fai bene nel tuo club che giochi automaticamente con i Diavoli Rossi, non ci sono garanzie", ha spiegato. "So gestirlo, ma questo non toglie che io abbia la sana ambizione di essere un giocatore chiave anche qui. Penso di avere più possibilità come ala destra, è lì che il CT preferisce vedermi. Questo ritiro è l'ideale per guadagnare punti in vista del Mondiale. Il mio primo grande torneo. Incredibile".